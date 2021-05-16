- Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı
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- Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen helikopter destekli trafik denetiminde trafik ihlali yapan 33 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken 14 araç...

- Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı

MANİSA - Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen helikopter destekli trafik denetiminde trafik ihlali yapan 33 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken 14 araç ise trafikten men edildi.

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu, Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda trafik denetimi yapıldı. Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter desteğiyle yapılan denetimlere Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7 Jandarma Trafik Timi, 2 Motosikletli Trafik Timi, 2 Motosikletli Asayiş Timi, 6 Jandarma Asayiş Timi, 6 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 54 personel katıldı. 640 aracın kontrol edildiği denetimlerde trafik ihlali yapan 33 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken 14 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması" amacıyla denetimlere devam edileceği öğrenildi.

- Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı
- Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı
- Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı
- Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı
- Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı
- Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı
- Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı
- Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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