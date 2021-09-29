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Manisa Büyükşehir Belediyespor lig hazırlıklarına başladı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor
Manisa Büyükşehir Belediyespor lig hazırlıklarına başladı

Türkiye Basketbol Ligi öncesinde Federasyon Kupası'nı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sigortam.

MANİSA (AA) - Türkiye Basketbol Ligi öncesinde Federasyon Kupası'nı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sigortam.net maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin başantrenör Ceyhun Cabadak yönetimindeki antrenmanda şut çalıştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cabadak, zorlu geçen Federasyon Kupası'nın ardından tamamen lige konsantre olduklarını ve şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri
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