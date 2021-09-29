Manisa Büyükşehir Belediyespor lig hazırlıklarına başladı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor
Türkiye Basketbol Ligi öncesinde Federasyon Kupası'nı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sigortam.
MANİSA (AA) - Türkiye Basketbol Ligi öncesinde Federasyon Kupası'nı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sigortam.net maçının hazırlıklarına başladı
Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin başantrenör Ceyhun Cabadak yönetimindeki antrenmanda şut çalıştığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cabadak, zorlu geçen Federasyon Kupası'nın ardından tamamen lige konsantre olduklarını ve şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.
AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri