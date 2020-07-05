MALTEPE'DE BİR KİŞİNİN KAMYONETTEN TELEFON ÇALMA ANI KAMERADA Maltepe'de bir kişinin park halindeki kamyonetten cep telefonunu çalması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe 'de bir kişinin park halindeki kamyonetten cep telefonunu çalması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükyalı Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir kişi park halindeki kamyonetin camının açık olduğunu fark ediyor. Önce etrafı kontrol eden kişi ardından açık camdan kolunu uzatarak kamyonetin kapısını açıyor. Kamyonetin içine giren kişi, telefonu alarak oradan uzaklaşıyor. Polis ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan görüntüyü izledikten sonra görüntülerde yer alan kişinin hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan Arif A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde Arif A. dün gece yakalanarak gözaltına alındı.

- İstanbul

Kaynak: DHA