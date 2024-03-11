Orhancan Subaşı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Orhancan Subaşı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı ise Orhancan Subaşı. Orhancan Subaşı kimdir? Orhancan Subaşı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ORHANCAN SUBAŞI KİMDİR?

1998 yılında Zonguldak'ta doğan Subaşı, yetenek bursu ile Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatına devam ederken İngiltere, İtalya ve Kanada'da çeşitli eğitimler aldı. Özellikle medya ve telif hakları hukuku alanında çalışmalar yaptı. Siyasetçilere basın ve medya alanında danışmanlık vermeye başladı. 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Fakültesi'ne başlayan Subaşı, 2022 yılında "Merkez Haber" ve "Müzik Dağıtım" markalarını piyasaya sürdü. 2023 yılında düzenlenen 28. dönem genel seçimlerinde Memleket Partisi'ni İstanbul 1. bölge milletvekili adayı olarak temsil etti. Ardından 2024 yılında yerel seçimlerde Memleket Partisi Maltepe Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.