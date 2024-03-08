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Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kaç yaşında, nereli?

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Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin İstanbul Maltepe için belediye başkan adayı olan Sibel Zeren hakkında merak edilenler. Zeren'in yaşı, nereli olduğu ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Maltepe Belediye Başkan adayı ise Sibel Zeren oldu. Vatandaşlar, Sibel Zeren'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kaç yaşında, nereli?

SİBEL ZEREN KİMDİR?

Cumhuriyet Tarihçisi ve Osmanlıca çevirmeni olan Sibel Zeren, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'da Maltepe Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kaç yaşında, nereli?Sibel Zeren

Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kaç yaşında, nereli?Sibel Zeren

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi İstanbul Gündem Yaşam Politika Haberler

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