Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kaç yaşında, nereli?

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Maltepe Belediye Başkan adayı ise Sibel Zeren oldu. Vatandaşlar, Sibel Zeren'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kaç yaşında, nereli?

SİBEL ZEREN KİMDİR?

Cumhuriyet Tarihçisi ve Osmanlıca çevirmeni olan Sibel Zeren, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'da Maltepe Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

Sibel Zeren

Sibel Zeren

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.