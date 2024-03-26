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Maltepe'de Sıvı Beton Yükünü Yola Döken Sürücüye Cezai İşlem

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Maltepe'de sıvı beton yükünü kara yoluna döktükten sonra olay yerinden uzaklaşan beton mikserinin sürücüsüne 2 bin 648 lira ceza kesildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Altıntepe Mahallesi Özüdoğru Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EN 2311 plakalı beton mikseri sürücüsü, sokak üzerinde dönüş yapacağı esnada mikserde bulunan sıvı betonu yola döktü, ardından olay yerinden uzaklaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonrası araç sürücüsü olduğu belirlenen Y.K.'ya 2 bin 648 Lira para cezası kesildi. Şahıs hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maltepe Ceza İstanbul Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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