Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda Araç Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaçlık alana uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 19.50 civarında İstanbul'un Maltepe ilçesi Başıbüyük Ormanı'nda meydana geldi. İddiaaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, ormanlık alanda ağaçların üzerine doğru uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla götürüldü. - İSTANBUL