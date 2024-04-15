Maltepe'de yapılan denetimlerde skunk maddesi ele geçirildi

Maltepe'de polis tarafından yapılan denetimlerde skunk maddesi ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Maltepe'de kontrol noktalarında şüpheli araçlar durdurularak, arama yapıldı. Denetimlere Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimde 17,329 TL para cezası kesilirken, 1,2 gram da skunk maddesi ele geçirildi. - İSTANBUL