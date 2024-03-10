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Saadet Partisi Maltepe adayı Nuri Tüfekçi kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Maltepe belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin İstanbul Maltepe belediye başkan adayı, Maltepe ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Maltepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Maltepe Belediye Başkan Adayı Nuri Tüfekçi kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Maltepe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Maltepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Maltepe Belediye Başkan Adayı Nuri Tüfekçi kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NURİ TÜFEKÇİ KİMDİR?

Nuri Tüfekçi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Maltepe belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MALTEPE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Maltepe adayı belli oldu. Saadet Partisi Maltepe Belediye Başkan Adayı Nuri Tüfekçi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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