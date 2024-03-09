DEVA Partisi Maltepe adayı Kubilay Sevencan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Maltepe belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Maltepe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Maltepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Maltepe Belediye Başkan Adayı Kubilay Sevencan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KUBİLAY SEVENCAN KİMDİR?

Kubilay Sevencan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Maltepe belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MALTEPE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Maltepe adayı belli oldu. DEVA Partisi Maltepe Belediye Başkan Adayı Kubilay Sevencan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.