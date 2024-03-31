Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da yerel seçim için oy kullananlar sahillere akın etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yerel seçim için oyunu kullanan vatandaşlar sıcak havanın da etkisiyle sahillere akın etti. Maltepe sahilinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullanan vatandaşlar, gün içerisinde artan sıcaklıkların da etkisiyle sahillere akın etti. Vatandaşlardan kimisi sahilde yürüyüş yaparken kimi vatandaş ise deniz manzarasının tadını çıkardı. Sahil alanında oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Maltepe Hava Durumu Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart Aydın Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Aydın'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Brighton maçı nereden izlenir? 31 Mart Tunceli Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Tunceli'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Antalya Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Antalya'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Şırnak Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Şırnak'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Sivas Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Sivas'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Nevşehir Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Nevşehir'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Ankara Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Ankara'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Adana Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Adana'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Yerel Seçim kaç yılda bir yapılır? Hangi seçimler 5 yılda bir yapılır? Belediye seçimleri en son ne zaman oldu? Batman, Şırnak, Ardahan oy verme bitti mi? Batman, Şırnak, Ardahan sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Urfa, Van, Bayburt oy verme bitti mi? Urfa, Van, Bayburt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Sivas, Trabzon, Tunceli oy verme bitti mi? Sivas, Trabzon, Tunceli sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Ordu, Rize, Siirt oy verme bitti mi? Ordu, Rize, Siirt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Bursa'da sandıklar kapandı mı? Bursa'da sandıklar ne zaman kapanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title