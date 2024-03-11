Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kaç yaşında, nereli?
Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…
KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU KİMDİR?
Küçükağa Hacıefendioğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.