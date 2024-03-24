Maltepe'de AK Partili vatandaşa saldırı: 6 kişi gözaltına alındı

Maltepe'de tanıtım broşürü dağıtırken bir grubun saldırısına uğrayan AK Partili vatandaşın dap edilmesine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan R.Ş., T.S. ve E.T., o esnada cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğradı. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıslar, broşür dağıtan R.Ş.'yi darp etti. Saldırıda 72 yaşındaki görevli başından yaralandı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Y.S., K.S., B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL