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Maltepe'de Ticari Taksi Şoförü ile Yolcu Arasında Kavga Çıktı

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Maltepe'de ticari taksi şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Maltepe'de ticari taksi şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı. Sokağa taşınan kavga anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ticari taksi şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga tartışma çıktı. Birbirlerine küfür ve hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, ticari taksi şoförünün olay yerine taksici arkadaşlarını çağırmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından taksi şoförü aracına binerek yoluna devam etti. Kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Maltepe Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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