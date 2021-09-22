Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 25,55-49,00 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 25,55-49,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|25,55
|49,00
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|35,66
|35,66
|Organik kuru kayısı
|Kg
|47,00
|47,00
|Dut kurusu
|Kg
|20,00
|20,00
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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