Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA (İHA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - MALATYA
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