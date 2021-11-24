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Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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