Malatya'da 5,2'lik deprem korkuttu Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 5,2 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı.

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 5,2 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Depremde kırsal mahallelerde bulunan bazı evlerde hasar oluşurken, yetkililer vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 12,37'de Pütürge ilçesinde yerin 8 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası bölge halkı panik yaşarken, ilk belirlemelere göre ilçeye bağlı Tepehan Mahallesi'ndeki bazı mezralardaki evlerde çatlaklar oluştu.

Depremin hemen ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri de hasarlı evlerde inceleme başlattı.

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde de büyük hasar gören ilçede geçtiğimiz aylarda yaşanan artçı sarsıntılarda birçok evde hasar meydana gelmişti.

En fazla hasarın olduğu Tepehan Mahallesi Aşağı Kılyan mezrasına gelerek hasarlı evlerde inceleme yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, depremin hemen ardından tüm ekiplerin sahada olduğunu ve hasar tespitine başladığını söyledi. Şu ana kadar ciddi bir hasar bilgisi gelmediğini belirten Nogay, bazı evlerde hasar olduğunu, bazı evlerde de daha önceki depremlerde oluşan çatlakların derinleştiğini ifade etti. Vatandaşların mağdur olmaması için tüm önlemlerin alındığını dile getiren Nogay, evleri hasarlı olan vatandaşların riskli binalara girmemelerini istedi. - MALATYA

Kaynak: İHA