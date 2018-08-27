Maicon ile Özel Toplantı

Cim-Bom, Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan'a transferi son anda yatan Maicon'un bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için Brezilyalı futbolcu ile özel bir toplantı yaptı. Terim, tecrübeli futbolcuya forma vereceğini söyledi. Önceki günkü antrenmanla birlikte koşulara başlayan Rodrigues ve Donk ise bugünkü maçta arkadaşlarını yalnız bırakacak.

]

]

]