Şiddet olayında yeni perde! Sevgilisini dövdüğü söylenen futbolcu Batuhan Karadeniz'in eşi sessizliğini bozdu

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Eroğlu, futbolcu sevgilisi Batuhan Karadeniz tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yaparak iddiayı yalanlayan Karadeniz'in evli ve 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karadeniz'in eşi "1,5 yıldır evli ve 2 çocuklu adamla ilişki yaşadığını ilan etti. Bu kadın bana ve çocuklarıma da psikolojik şiddet uyguladı" dedi.

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim isimli yarışma programıyla adını duyuran ve sonrasında Instagram'da içerikler üretmeye başlayan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlayarak bir süredir aşk yaşadığı futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan ve sevgilisinden daha önce de defalarca kez şiddet gördüğünü ileri süren Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.

KARADENİZ'İN EŞİ: 1,5 YILDIR EVLİ ADAMLA BİRLİKTE

Eroğlu'nun sözlerinin ardından avukatı aracılığıyla açıklama yapan Batuhan Karadeniz, hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu. Gelişmelerin ardından Batuhan Karadeniz'in evli ve 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Instagram'da Eroğlu'nun videosunun altına yorum yapan Karadeniz'in eşi, "Şiddetin her türlüsüne karşıyım fakat 1,5 senedir evli ve 2 çocuklu adamı kabul ederek kendisi bu şekilde bir ilişki yaşamayı ve alelen herkese ilan etmeyi tercih etti. Bahsi geçen bu kadın bana ve çocuklarıma da psikolojik şiddet uygulayıp hakaretler, beddualar etti. Hepsi de delilli, ispatlı. Videodaki kadın Batuhan Karadeniz'in kız arkadaşı falan değil. Bahsi geçen adam benim eşim" dedi.

Karadeniz'in eşi, Instagram hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise yasak aşkı öğrendikten sonra geçtiğimiz sene eşine dava açtığını ve yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Fenomen Aleyna Eroğlu, Instagram hesabından ağlayarak video yayınlayarak sevgilisi Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü ileri sürdü. Yaşadıklarını anlatan Eroğlu, "Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu benim gördüğüm ilk şiddet değildi. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım. Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim lakin düzelmedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi oldum" demişti.

Yaşananların ardından konuyla ilgili sessizliğini bozan Batuhan Karadeniz, avukatı Mert Öcel aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: "21.03.2023 günü saat 04.00 sıralarında soruşturma dosyasında müşteki olarak görünen şahıs, müvekkilin konakladığı otele gelmiş, otel odasının kapısı çalınmıştır. Müvekkil tarafından kapı aralanmış, müşteki olarak görünen şahıs ayağını ve kolunu kapının arasına sokmak suretiyle içeriye girmeye çalışmış, müvekkil tarafından olayın daha fazla büyümemesi adına kapı kapatılmıştır. Kapının kapatılması üzerine tehdit ve hakaretler müvekkile yöneltilmiştir. Müvekkil hakkında çıkan haberler ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup, müvekkil de ilgili şahıstan davacı ve şikayetçi olmuştur. Soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."