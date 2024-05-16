Kara Ağaç'ın 12. bölümünde neler olacak:

Ömer, Celal Ağa'ya meydan okuyup kendi toprağının sahibi olduktan sonra baba-oğul arasında mücadele başlar. Ekim zamanı yaklaşırken iki taraf da eksiklerini tamamlamak için harekete geçer. Ömer, Celal Ağa'nın tüm engellemelerine rağmen eksik olan tohumu bulabilecek midir?

Diğer tarafta ise Celal Ağa'nın topraklarında ciddi bir su sıkıntısı vardır. Ömer'in yokluğunda işleri kendisi yürütmek zorunda kalan Celal Ağa, suyu bulabilmek için yoğun çaba sarf eder fakat umduğunu bulamaz. İmdadına Sultan yetişir.

Taraflar, ekim şenliğinde karşı karşıya geldiğinde herkes acı bir şekilde anlar ki Kara Ağaç'ta safların ayrılma vakti gelmiştir. Şimdi herkes için karar vaktidir.