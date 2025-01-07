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Barış Alper Yılmaz'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı

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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Simge Esin ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla görüntülenen Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu haberin ardından sevgilisi olduğu iddia edilen Simge Esin merak edildi. Bazı taraftarlar soluğu Simge Esin'in profilinde aldı.

SİMGE ESİN KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021 yılında mezun olan Simge Esin, 3 aylık stajyerliğini Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yaptı. The Kingdom İstanbul'da 1 yıl 1 ay marka müdürü olarak çalışan Simge'nin daha sonra modelliğe geçtiği öğrenildi. İngilizce de konuşan Simge Esin'in birçok markanın modelliğini yaptığı aktarıldı.

Barış Alper Yılmaz'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı

Barış Alper Yılmaz'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı

Barış Alper Yılmaz'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı

Barış Alper Yılmaz'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı

Barış Alper Yılmaz'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı

Barış Alper Yılmaz'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı

Barış Alper Yılmaz'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

biz napalim

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıiskender aybaroglu:

Eee sonuç

Yorum Beğen3
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yanıtYanıtla
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