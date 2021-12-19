Madrid'de binlerce kişi Noel Baba kostümüyle koştu

İspanya'nın başkenti Madrid'de Noel Baba kıyafeti giyen binlerce kişi kent merkezinde koştu.

Başkentte Noel döneminde geleneksel hale gelen "Noel Baba Koşusu", Castellana Bulvarı güzergahındaki 5 kilometrelik parkurda yapıldı. Koşuya 5 bin 500 kişinin katıldığı açıklandı.

Sosyal dayanışma felsefesiyle yapılan etkinlikten elde edilen gelir bu yıl Kızılhaç'ın sosyal dışlanma riski altında olan çocuklara yönelik gerçekleştirdiği yardım kampanyasına bağışlandı.

Soğuk havaya rağmen kırmızı renkli Noel Baba kostümleriyle koşan her yaştan katılımcı spor ve eğlenceyi bir arada yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geçen yıl iptal edilen koşu, son iki haftadır yeni vaka sayılarında çok büyük artışlar olmasına rağmen yapıldı.

AA muhabirine konuşan katılımcılardan Fernando, "Salgının en yoğun dönemindeyiz. Ailecek koşuya katılıyoruz ama hepimiz PCR testimizi olup geldik. Hem eğlence hem de dayanışma için güzel bir gün oldu." derken, Miguel de "Çok çok iyi bir vakit geçirdik. Herkes birbirine saygılı. Gelecek yıl herkesi bekliyoruz." dedi.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

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