Lübnanlılar, şiddetli patlamanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor
Lübnanlılar, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyorLübnanlılar, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı yaralarını sarmaya çalışıyor.
06.08.2020 21:38 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:53
Lübnanlılar, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor
Lübnanlılar, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı yaralarını sarmaya çalışıyor.
Başkent Beyrut'ta önceki gün yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllü vatandaşların yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA