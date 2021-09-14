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Lübnanlı Bakan görevini gözyaşlarıyla devretti

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
Lübnanlı Bakan görevini gözyaşlarıyla devretti

Lübnan'da Ekonomi ve Ticaret Bakanlığındaki devir teslim töreninde yaşanan duygusal anlar ve görevi devreden Raul Name'nin gözyaşları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Lübnan'da Ekonomi ve Ticaret Bakanlığındaki devir teslim töreninde yaşanan duygusal anlar ve görevi devreden Raul Name'nin gözyaşları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Lübnan'da geçen yıl başkent Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamadan sonra istifa eden Hassan Diyab hükümeti, 13 aydır geçici olarak sürdürdüğü görevi Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni kabineye devrediyor.

Beyrut'taki bakanlıklarda sabah saatlerinde başlayan devir teslim törenleri devam ederken, Ekonomik ve Ticaret Bakanlığında düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Bakan Name, görevi Emin Selam'a devrederken yaptığı konuşmada Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamada yaşamını yitirenleri andı. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Name'nin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılaştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri
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