Lübnan Merkez Bankası Başkanı, İsviçre'de hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, İsviçre'de hakkında açılan soruşturma kapsamında Lübnan yargı makamlarına ifade verdi.

Selame, başkanlığını yaptığı Lübnan Merkez Bankasından yurt dışına para havale ettiği için İsviçre'de hakkında soruşturma açıldığına dair yerel basındaki iddialar üzerine kısa bir açıklama yayımladı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uveydat ile bir araya geldiğini aktaran Selame, İsviçre Başsavcısının kendisi hakkında yönelttiği tüm sorular için Uveydat'a ifade verdiğini belirtti.

Lübnan Merkez Bankasının hesap veya bütçelerinden hiçbir şekilde yurt dışına havaleler yapılmadığını kesin bir dille ifade ettiğini anlatan Selame, "Aynı zamanda Başsavcı Uveydat'a her türlü soruyu yanıtlamaya hazır olduğumu teyit ettim." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Selame, ayrıca kendisine yönelik asılsız yayın yapanlara karşı yargıya başvurma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan'ın yerel el-Ahbar gazetesi, Avrupa Birliği ve İsviçre'den üst düzey makamların, Merkez Bankası Başkanının yurt dışına para havale ettiğine dair soruşturma kapsamında Lübnan'dan yardım istediğini öne sürmüştü.

Lübnan Adalet Bakanı Mari Kloud Necm de 19 Ocak'ta İsviçre yargı makamlarının yargı iş birliği için kendilerine bir talep ilettiğini açıklamıştı.

Beyrut İdari Mahkemesi Başkanı Faysal Mekki, Temmuz 2020'de Selame'nin başkentteki evi dahil gayrimenkul varlıklarının tedbir amaçlı dondurulmasına hükmetmişti.

Merkez Bankası Başkanı Selame'ye, "görevini ihmal etme" ve "mevduat sahiplerini, bankalardaki varlıklarını çekmeye teşvik etme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Hassan Diyab, Mart 2020'de ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsadaki değer kaybı sürüyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos'tan bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi