League of Legends oyunları, aylık 180 milyon oyuncu ile Steam'den daha fazla aktif kullanıcıya sahip

Riot Games'in Twitter'dan attığı bir tweet'te Ekim ayında aylık 180 milyon kullanıcıya ulaştıklarını açıkladı. Riot Games, farklı oyunlardaki sayıların dökümünü vermese de, 180 milyonun League of Legends evreninde geçen oyunlara dayandığını söylüyor. Bu oyunlara League of Legends, League of Legends: Wild Rift, League of Legends Runeterra, Teamfight Tactics ve Fight for he Golden Spatula'da dahildir.

League of Legends: Wild Rift muhtemelen burada bazı büyük sayılara katkıda bulunuyor. Mobil için tasarlanmış League of Legends, dünya çapında şaşırtıcı bir sürüme sahip ve Tencent tarafından 8 Ekim'de Çin'de yayınlandı.

Riot'u aylık aktif kullanıcıları nasıl tanımladığı hakkında anlattıklarına şöyle yer verdi: Aylık aktif kullanıcılarbir oyuna erişen oyuncu sayısı ve bu durumda Ekim ayının takvim ayı olarak tanımlar. İki oyunumuza erişen bir oyuncu iki kullanıcı olarak sayılır.

Thank you to our global community for helping Runeterra reach new heights! 180 million players in October and still growing! pic.twitter.com/7w9goYBeBM — Riot Games #RiotXArcane ?? (@riotgames) November 1, 2021

