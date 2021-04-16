Kuşadalılar baharı Adagöl'de karşılıyor
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Kuşadalılar baharı Adagöl'de karşılıyor

Kuşadalılar baharı Adagöl'de karşılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Adagöl Mesire Alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor, piknik ve dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve yemyeşil görünümü ile her yaştan Kuşadalı'nın uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Adagöl Mesire Alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor, piknik ve dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve yemyeşil görünümü ile her yaştan Kuşadalı'nın uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Adagöl, sosyal mesafeli kameriyeleri, piknik masaları ve sunduğu farklı aktivite alanları ile pandemi nedeniyle bunalan vatandaşlara adeta nefes oluyor.

Kuşadası Belediyesi'nin yürüttüğü bakım ve onarım çalışmaları ile bütünüyle yenilediği Adagöl Mesire Alanı, ilkbahar renklerine büründü. Çiçek açan ağaçları, papatyaları, palmiyeleri, gölü süsleyen ördek ve su kuşları ile Kuşadası'nda bahar coşkusunun büyük bir keyifle yaşandığı alanlardan olan Adagöl, pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren Kuşadalıların sıklıkla ziyaret ettiği alanların başında geliyor.

7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden aktivite alanlarını barındıran Adagöl, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirilen kameriyeleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışması ile pandemi günlerinin en gözde mekanlarının başında geliyor. Yürüyüş yolları ve spor aletleri ile sağlıklı yaşamın adresi olan Adagöl, dinlenme ve olta balıkçılığı alanları ile de doğayla baş başa huzurlu vakit geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Adagöl, yenilenen oyun grupları ve aktivite alanları ile çocuklu ailelerin tercih nedeni olurken bisiklet tutkunlarını da sıklıkla ağırlıyor. - AYDIN

Kuşadalılar baharı Adagöl'de karşılıyor
Kuşadalılar baharı Adagöl'de karşılıyor
Kuşadalılar baharı Adagöl'de karşılıyor
Kuşadalılar baharı Adagöl'de karşılıyor
Kuşadalılar baharı Adagöl'de karşılıyor
Kuşadalılar baharı Adagöl'de karşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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