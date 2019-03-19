Kurtulmuş; "Türkiye Ne Zaman Yükselse Ayağına Çelme Takılmıştır"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin hep daha ileri gitmek ve hep daha güçlü olmak bir hayali ve sevdası olduğunu belirterek, "Bizim siyasi çizgimizin özeti budur. Ama ne yazık ki bu memlekette bir de millete tepeden bakan, milletin istikametini benimsemeyen ve millete şaşı bakan ve milleti adam etmek isteyen bir siyaset güruhu var. Türkiye ne zaman yükselse ayağına çelme takılmıştır" dedi.

Kurtulmuş, bir dizi açılış için geldiği Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksek Okulunda 15 Temmuz Şehitler Külliyesi açılışını gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, daha sonra ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanında halka hitaben konuşma yaptı.

"MİLLETİMİZİN TEMSİLCİLERİ ŞEHİT VE ŞÜHEDAMIZI SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ"

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri ve Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ile sahneye çıkan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Tavşanlı ve bu çevrede bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Sokaklarda 'Ya Allah Bismillah' diyerek hainlere eşkıyaya, düzenbazlara karşı mücadele eden emperyalistlerin uşaklarını bu topraklardan defeden milletimizin temsilcileri şehit ve şühedamızı saygı ve rahmetle anıyoruz, onlara minnetlerimizi ifade ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE NE ZAMAN YÜKSELSE AYAĞINA ÇELME TAKILMIŞTIR"

Seçim öncesi kirli ittifakların oluştuğunu ifade eden Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Bu ülkenin bir hayali var, bu milletin bir sevdası var. Hep daha ileri gitmek ve hep daha güçlü bir Türkiye olmak. Daha güçlü olmak. Hep milletle ve devletin iç içe olduğu, et ve tırnağın olduğu bütünleştiği bir Türkiye'yi kurmak. Bizim siyasi çizgimizin özeti budur. Ama ne yazık ki bu memlekette bir de millete tepeden bakan, milletin istikametini benimsemeyen ve millete şaşı bakan ve milleti adam etmek isteyen bir siyaset güruhu var. Türkiye ne zaman yükselse ayağına çelme takılmıştır. Bana biri anlatabilir mi? Rahmetli Menderes'in ne suçu vardı? 10 sene gece gündüz çalıştı, memleketi iki kat üç kat ileriye götürdü. Sen misin götüren? Maalesef dar ağaçlarında şehit ettiler. Rahmetli Özal'ın ne suçu vardı? Rahmetli Özal'ı Cumhurbaşkanı olmasına rağmen Çankaya Köşkünü dar ettiler. Rahmetli Erbakan'ın ne suçu vardı? Tam Türkiye 97'lerde yeniden yükselişe geçerken Türkiye'nin ayağına çelmeyi taktılar. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçecekti, AK Parti Mecliste çoğunluğu oluşturmasına rağmen seçtirmediler. 'Kaosa kalkan eller' diye manşet attılar. Şimdi demokrat olduğunu sandığımız insanlar" dedi.

"KİRLİ İTTİFAK YAPILIYOR"

Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, konuşmasında "Dün Eskişehir'de idim. Orada da kirli ittifak yapılıyor. Dört Parti yan yana gelmiş. CHP diyor ki 'ben sadece İYİ Parti ile ittifak yapıyorum' diyor. Söylediler söylediler, sonunda HDP'nin eş Genel Başkanı dayanamadı. Herhalde adamın kanına dokundu. Kalkıp dedi ki 'Yahu bizimle yaptığınız ittifakı neden gizliyorsunuz. HDP'nin oyu olmasa, Ankara'da kazanamayacak, İstanbul'da kazanamayacak. Bizim oyumuza muhtaçsınız' dedi. Bir yerde ittifakı açık şekilde ortaya koydu. CHP'nin listelerinden HDP'liler giriyor. Bakıyorsun İYİ Parti milliyetçi kökenli, onlar nasıl içlerine sindiriyor. Diyorlar ki dirsek teması. Diğer taraftan SP de ittifak yapmadığını, dirsek temasında olduğunu söylüyor."- KÜTAHYA

Kaynak: İHA