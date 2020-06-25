Kumlucalı Napolyon kirazı üreticileri, ihracatta hareketlenme bekliyor
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Kumlucalı Napolyon kirazı üreticileri, ihracatta hareketlenme bekliyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde hasadı süren 'Napolyon Ziraat 900' cinsi kiraz, bu yıl koronavirüs nedeniyle beklenen rağbeti görmedi.

Kumlucalı Napolyon kirazı üreticileri, ihracatta hareketlenme bekliyor
25.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:17
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde hasadı süren 'Napolyon Ziraat 900' cinsi kiraz, bu yıl koronavirüs nedeniyle beklenen rağbeti görmedi. Bir an önce ihracatın hareketlenmesini beklediklerini anlatan çiftçiler, ürüne iç piyasada 2,5-3 lira değer biçildiğini anlattı.

Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden Kumluca'nın yüksek kesimlerinde kiraz üretimi de gerçekleştiriliyor. Altınyaka Mahallesi'nin yaklaşık 1200 rakımda bulunan Çukurca mevkisinde 'Napolyon Ziraat 900' cinsi kiraz yetiştiriliyor. Her yıl aranan bir tür olan ve özellikle yurt dışına gönderilen kiraz, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle beklenen rağbeti görmedi. Bu duruma üzülen üreticiler bir an önce ihracatın canlanmasını beklediklerini söyledi.

'İÇ PAZAR FİYATINDAN ALMAK İSTİYORLAR'5 dönüm alanda kiraz üreten Zeki Turan, "1997 yılında diktiğimiz fidanlarımız 23 yaşında. Önceki yıllarda belli oranlarda kiraz meyvesi alıp değerinde satabiliyorduk ama bu yıl, ülkemizde ve dünyada meydana gelen rahatsızlıklardan dolayı bizden mal alan komisyoncu ve tüccarlar götürüp, satamıyor. Öyle olunca benim nereden bakarsanız bakın 10 - 12 ton kirazım var. Altınkaya köyünün Çukurca mevkiinde yaklaşık 50 ton kiraz var şu anda. Ama alıcı yok. Şu anda 2,5- 3 lira fiyat veriyorlar. Haldeki fiyatta hemen hemen o civarda. İşlenmiş ve paketlenmiş olan kirazların kilosu ise 15- 16 lira civarında. Fakat bizim ürünümüzü 2,5- 3 liradan almak istiyorlar. Bizim ürünlerimiz kaliteli ve güzel olduğu halde, Napolyon Ziraat 900 kirazı olduğu halde pazarda satılan kiraz parasına almak istiyorlar. O da bizim ilaç ve gübre giderlerimizi karşılamıyor. Yani yaptığımız masrafı karşılamıyor" dedi.İHRACATA ÖNEM VERİLMELİKumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Örtü altı üretim merkezlerinden Kumluca'nın yayla kesimlerinde ortalama 800 ile 1200 metre civarında yayla köylerimizde elma, kiraz, erik, kayısı ve ayva üretilmekte. Ancak şu anda çok kaliteli aroması yüksek, ihracata uygun Napolyon kirazlarımızın tam hasat zamanı. Ancak koronavirüsten dolayı ihracata rağbet az. Şu anda 2 veya 2,5 lira fiyatla alıyorlar. Bu konuda çiftçilerimiz mağdur, ilaç ve gübre emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Netice itibarıyla ihracata daha çok önem verilmesi, pazar payının açılması, pazarlanma bulunmasını devletimizden ve hükümetimizden talep ediyoruz. Aroması ve tadı müthiş olan kirazlarımızın tam hasat zamanı ama fiyatları çok düşükten gidiyor" diye konuştu.'TÜCCAR KİRAZIMIZI GELİP YERİNDE ALSIN'Mahalle genelinde yılda yaklaşık 100 tonun üzerinde kiraz üretildiğini belirten Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş da şöyle dedi: "Bizim yaylamızın en güzel kirazları var. Bu kirazlarımıza ne yazık ki 2,5- 3 liradan değer biçiyorlar. Biz bundan müteessiriz. Biraz ihracat olmasını istiyoruz. İhracatta yardımcı olunmasını istiyoruz. Tarlalarımızda kiraz dolu. Ama satımda sıkıntılarımız var. İhracatta ve pazarlamada bizlere ne kadar yardımcı olunursa o kadar memnun olacağız. Altınyaka'mızın kirazının 2,5- 3 liradan alınıp, 15 liradan satılan yerler var. Tüccarlarımızın buraya gelip kirazlarımızı değerinde almalarını bekliyoruz."

- Antalya

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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