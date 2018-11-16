Kumluca'da "Mesleki Yeterlilik Belgesi" Sınavı Yapıldı

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından "Motorlu kara taşıtları alım satım mesleki yeterlilik belgesi" sınavı yapıldı.

KUTSO, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında motorlu kara taşıtları alım satım mesleki yeterlilik belgesinin alınmasının zorunlu hale gelmesi sonrası, ilçede faaliyette bulunan işletmelere yönelik sınav gerçekleştirildi.

KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik sonrası İl Ticaret Müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere yetki belgesinin verilmeyeceğini belirtti.

Diğer yandan noterler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin alım satım işlemlerini kabul etmeyeceğini ifade eden Günay, "Belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere ruhsat vermeyecek. Biz de bölgemizde faaliyette bulunan işletmelere yardımcı olabilmek adına sınav yaptık." diye konuştu.

Teorik ve uygulama olarak yapılan ve 3 gün süren sınava 39 kişi katıldı.