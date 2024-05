İzmir'de Emekli Adam Tepeli Pelikanları Besliyor

İzmir'de 56 yaşındaki emekli Bedii Akson, Gediz Deltası'nda yaşayan ve kent merkezine de gelen tepeli pelikanları her gün aynı saatte balık artıklarıyla besliyor.

Tepesindeki kabarık ve kıvrık tüylerinden ismini alan, iriliği ve uzun gagasıyla dikkati çeken tepeli pelikanlar, kış döneminde Gediz Deltası'nda yaşıyor. Pelikanlar, İzmir Körfezi'nde Bostanlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınaklarında da görülüyor.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Bedii Akson 5 yıl önce, Bostanlı'da gezdiği sırada teknelerin üzerine konan pelikanları fark etti. Onları beslemeye başlayan Akson ile pelikanlar arasında dostluk oluştu.

Akson, aralık ve haziran ayları arasında bölgede olan pelikanları her gün düzenli olarak besliyor.

Balıkçılardan topladığı balık artıklarını kasalara koyan ve bisikletiyle pelikanların bulunduğu barınağa giden Akson, pelikanların karnını doyurmasını mutlulukla takip ediyor.

Pelikanlar da Akson'un bisikletle alana geldiğini gördüğünde kıyaya gelip onu karşılıyor.

Akson ve tepeli pelikanların dostluğu, görenlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşlar hayvanların beslenmesini cep telefonlarıyla kaydediyor.

"Çok güzel bir duygu"

Bedii Akson, AA muhabirine, tepeli pelikanları çok sevdiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır pelikanları elleriyle beslediğini anlatan Akson, şunları kaydetti:

"Balık temizleyiciler var, her gün onlardan artıkları topluyorum, alıp geliyorum. Yaklaşık 30 hayvan var burada. Onlar artık beni tanıyorlar. Bir nevi evcilleştiler, her gün beni bekliyorlar burada. Ben onları aç bırakamıyorum çünkü hep buradalar. Her gün akşam saatlerinde istisnasız onlarla buluşuyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Onların yavruları da var, bazen onları da getiriyorlar. Karnı doyan gidiyor. Haziran ayında buradan göç ediyorlar. Yaklaşık 6 ay buradalar. Yazın burada kalmıyorlar. Her gün sayıyorum onları bazen bazıları gelmiyor. Buradaki balıkçılar iç organları atıyorlar onlara ama bu kuşlara yetmez. Ben kasa kasa getiriyorum. 1 kasa yetmiyor bunlara, 3-4 kasa lazım çünkü çok yiyorlar."

Hayvansever Akson, haziran ayında kuşların göç edeceğini ve bunun burukluğunu yaşadığını ifade etti.

Çevredeki vatandaşlardan olumlu mesajlar aldığını dile getiren Akson, sağlığı el verdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.