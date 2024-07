Fatih Belediyesi 'Gönüllü Turizm Elçileri' projesiyle turistlere yardımcı oluyor

Fatih Belediyesi'nin tarihi yarımadayı ziyaret eden turistlere yardımcı olmak ve kenti tanıtmak amacıyla başlattığı 'Gönüllü Turizm Elçileri' projesinin 14'üncüsü başladı. 'Ask Me (Bana Soru Sor)' isimli projenin lansmanı gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen projede gönüllülere harçlık müjdesi de geldi. Tanıtım etkinliğinde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Gelen turistler üzerinde bıraktığınız her bir intiba, sizin dil öğrenmenizin yanında, ülkemizi tanıtma açısından çok önemli. Bunun bilincinde olduğunuzun farkındayım. Ben Türkiye'nin bu kuşağına çok güveniyorum" dedi.

İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Gönüllü Turizm Elçisi' projesi kapsamında 400 genç, Türkiye'nin vitrini ve önemli kültür turizmi güzergahı olan Fatih'te göreve başladı. 10 dilde görev alan 400 Gönüllü Turizm Elçisi, hem dillerini geliştirecekler hem de Fatih'e gelen turistlerin seyahatlerini sorunsuzca tamamlayabilmeleri amacıyla yardımcı olacaklar. Projenin tanıtım etkinliği bugün Sultanahmet Alman Çeşmesi yanında İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, turizm elçileri, koordinatörler ve çok sayıda ilçe sakininin katılımı ile gerçekleşti.

'ASK ME/BANA SOR' YAZILI TİŞÖRTLER İLE HİZMET VERECEKLER

Projede görev alan Turizm Elçileri; Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü bölgelerinde, İngilizce, İspanyolca Almanca, Arapça, Fransızca, Farsça, Korece, Japonca, Çince, İtalyanca ve Rusça gibi çeşitli dillerde turistlere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Üzerlerinde çeşitli dillerde 'Ask Me/Bana Sor' yazılı tişörtleri ile hizmet veren ve yaşları 15 ile 30 arasında değişen gençlere proje sonunda katılım sertifikası da verilecek.

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise yaptığı konuşmada elçilere bir takım nasihatlerde bulundu. "İnsanların rengine saçına ırkına değil insan oluşuna bakarak hizmet etmenin, Türkiye ve İstanbul'u temsil etmenin güzelliğini yaşayacaksınız" diyen Yılmaz en büyük alkışı bu projeyi 14 senedir sürdüren Fatih Belediyesi için istedi.

HARÇLIK MÜJDESİ

Tanıtım etkinliğinde konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç gençlere görevlerini yerine getirirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Avdagiç, "İstanbul'daki bütün zenginlikleri anlatırken alt detaylarına çok vakıf olun. ve bu detaylarla İstanbul'u turistlere daha etkili bir şekilde tanıtın" diye konuştu. Şekib Avdagiç gönüllülerin bu sene Fatih Belediyesi tarafından belirlenen rakama göre 125 lira olan günlük harçlıklarını İTO olarak 250 liraya tamamladıklarının da müjdesini verdi. Bu rakam etkinlik sonunda 300 lira olarak kayıtlara geçti.

TURAN: ÇOK PARLAK BİR KUŞAK GELİYOR

Projenin lansman etkinliğinde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, proje detaylarını katılımcılarla paylaşarak, gönüllü elçilere görevlerinde ne kadar güvendiğinin altını çizdi. Turan, "Dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize hem Türklerin nasıl insanlar olduğunu hem de Türk kültürünü tanıtıyorsunuz. Siz de bu görev yaptığınız dönem içerisinde burada çok farklı anılar edineceksiniz. Projemize yaklaşık 1200 gencimiz müracaat etti ve şu anda içlerinden seçilerek 400'e yakın gencimiz, 1 koordinatör arkadaşımız ve 6 supervisor arkadaşımızdan oluşan bir ekip oldu. Bu kardeşlerimiz 6 bölgede, 10 dilde faaliyet gösterecekler. 2 ay sürecek olan bu proje ile yaklaşık 650 bin turiste birebir dokunmuş olacaklar. Bu çok kıymetli. Onlar üzerinde bıraktığınız her bir intiba, sizin dil öğrenmenin yanında, ülkemizi tanıtma açısından çok önemli. Bunun bilincinde olduğunuzun farkındayım. Şunu da yürekten söylüyorum ki ben Türkiye'nin bu kuşağına çok güveniyorum. Çok parlak bir kuşak geliyor ve ben bu kuşağın şu anda üzerine aldıkları görevi yetişkin arkadaşlarımız gibi ülke ve millet bilinci ile tamamlayacağından en ufak bir endişem yok" diye konuştu.

ÇİFTLER: SOSYAL OLMAK İÇİN ÇOK İDEAL BİR PROJE

Turistlerin yol, yön tarifi veya merak ettikleri bölge tarihi hakkında sorulara cevap vermek üzere 3 dilde görev aldığını belirten Gönüllü Turizm Elçisi 22 yaşındaki Türkeş Aliyev, "Benim yardımcı olabileceğim diller, İngilizce, Korece ve Rusça. Arkadaşlarımızın hepsi de en az 2 dilde yardımcı olabilecek yeterlilikte." İfadelerini kullandı.

16 yaşındaki Ebrar Çiftler ise, " Projeye katılmak gençler için çok yararlı. Hem yabancı dillerini geliştiriyorlar, hem de insanlarla iç içe oluyorlar. Sosyal olmak için çok ideal bir proje" dedi. Harçlık haberine çok sevindiğini de aktaran Çiftler Fatih Beledsiyesi'ne ve İstanbul Ticaret Odası'na teşekkürlerini iletti.

Projeye bu yıl 15-30 yaş arası, 1200 başvuru yapıldı. Önce yazılı, ardından sözlü sınavı başarıyla geçenler arasından 400 gönüllü 'Turizm Elçisi' seçildi. Proje bu yıl 1 koordinatör, 6 süpervizör ve 400 Turizm Elçisinden oluşuyor.