Gazi Üniversitesi'nde halk oyunları yarışması düzenlendi

ANKARA - Gazi Üniversitesi bünyesinde fakülteler arası halk oyunları yarışması düzenlendi. Yarışmada halk oyunları toplulukları kıyasıya yarıştı.

Gazi Üniversitesi tarafından üniversitedeki Spor Bilimleri Fakültesi'nde fakülteler arası halk oyunları yarışması düzenlendi. Açılış töreni ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışmanın protokol konuşmasını Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır gerçekleştirdi. Üniversite hocaları, öğrenciler ve davetlilerin katılım gösterdiği yarışmada birçok yörenin halk oyunları jürinin ve izleyicilerin beğenisine sunuldu. Halk oyunları konusunda uzman isimlerden oluşan jüri, tek tek not alarak bireysel oylamada bulundu. Bayındır, konuşmasında Türkiye'nin dünya üzerindeki en zengin oyun karakterine sahip ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.

"Üniversitemizde 8 halk oyunları topluluğu bulunmaktadır"

Bayındır, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, köylerde tespit edilen 4 binin üzerinde oyun ile dünya üzerindeki en zengin oyun karakterine sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Bu çerçevede bir kültür ve medeniyetler eşiği olan ülkemizin hemen hemen her yöresinde ayrı oyunlar, ayrı giysiler karşımıza çıkmaktadır. Bu da yurdumuzun bu alandaki zenginliğinin bir göstergesidir. Kültürel değerlerimizin gelişen teknolojiyle birlikte ilerlemesi ve kitlelere ulaştırmasında en önemli görev siz gençlere düşmektedir. Kültürümüze her zaman önem veren üniversitemizde 8 halk oyunları topluluğu bulunmaktadır."