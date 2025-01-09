Üye Girişi
Haberler
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

Alevler Los Angeles'ı yutuyor! İşte bir türlü söndürülemeyen yangının
Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı
Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti

Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris Olimpiyatları'nda kazandığı gümüş madalya ve atış tarzıyla dünya çapında tanınan bir isim haline gelen milli atıcımız Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin milyonlarca izleyiciye ulaşan "The Day of the Jackal" dizisinin tanıtımında yer aldı. Dizi, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenme rekorları kırıyor.

Ülkemizi Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandırarak gururlandıran ve atış tarzıyla dünya çapında bir üne ulaşan milli atıcımız Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin ilk ayda 4,5 milyon izleyiciye ulaşan yeni dizisi 'The Day of the Jackal'a ilham kaynağı oldu.

MAKYAJIN ALTINDAN EDDIE REDMAYNE ÇIKTI

SkyShowtime platformunda yayımlanan "Unveiling Yusuf Dikeç" (Yusuf Dikeç'i Açığa Çıkarmak) adlı klipte, madalyasıyla aynanın karşısında görülen Dikeç, madalyasını bir çantaya koyduktan sonra yüzündeki makyajı silmeye başlıyor ve makyajın altından çıkan kişi Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne oluyor.

YUSUF DİKEÇ'İN ROLÜ

Frederick Forsyth'in efsane romanından uyarlanan "The Day of the Jackal" dizisinde gizli. Dizide Eddie Redmayne, kılık değiştirme konusunda usta olan ve izini kaybettiren efsanevi bir keskin nişancıyı canlandırıyor. Yusuf Dikeç'in bu videodaki yer alışı, dizideki kurgusal bir dönüşümü simgeliyor.

20. YÜZYILIN KLASİĞİ YENİDEN HAYAT BULUYOR

"The Day of the Jackal" 20. yüzyılın en ünlü gerilim romanlarından biri olarak biliniyor. İlk olarak 1973 yılında sinemaya uyarlanan film, eleştirmenlerden tam not alırken, 1997 yılında Bruce Willis'in rol aldığı versiyon ise eleştirilerle karşılanmıştı.

Eddie Redmayne, yeni dizide tek başına çalışan ve yalnızca en yüksek bedelle anlaşan bir suikastçıyı canlandırıyor. Ancak bu yalnızlık, Lashana Lynch'in canlandırdığı İngiliz ajanının peşine düşmesiyle sona eriyor. İkili arasında başlayan tehlikeli kovalamaca, sert yüzleşmelerle dolu bir gerilime sahne oluyor.

İZLENME REKORLARI KIRIYOR

The Day of the Jackal, özellikle Birleşik Krallık'ta büyük ilgi gördü. Frederick Forsyth'in J.K. Rowling'den önce en çok okunan Britanyalı yazar olduğu göz önüne alındığında, bu başarının sürpriz olmadığı belirtiliyor. Dizi, yayınlandığı ilk ayda 4,5 milyon izleyiciye ulaşarak Sky platformunda rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Peacock platformunda zirveye oynayan dizi, kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşarak global bir fenomen haline geldi.

YUSUF DİKEÇ VE DİZİNİN İNCE MESAJI

Yusuf Dikeç'in tanıtım videosundaki rolü, dizinin temasını yansıtmak için kullanılan etkileyici bir pazarlama stratejisi olarak değerlendiriliyor. Hem spor dünyasındaki soğukkanlılığı hem de keskin nişancı teması, dizinin ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor.

Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Kültür Sanat
img

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti
img

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
img

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'ı görmeye katlanamadı!
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmir önder:

adam

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOYUN Park:

e ne oldu şimdi...? Herif geldi Yusuf Dikeç'in şöhretine konduuu !!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

Yeni yılın ilk zirvesi! Görüşme biter bitmez peş peşe ayrıldılar

Son Dakika Haberleri

Survivor neden yok? 9 Ocak Perşembe Bugün Survivor var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Hudutsuz Sevda 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Ocak Hudutsuz Sevda yeni bölüm linki var mı? Hudutsuz Sevda 48. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Perşembe günü hangi diziler var? 9 Ocak Perşembe TV'de bu akşamki diziler Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 48. Bölüm FOX TV CANLI izle! A Spor CANLI izle! (GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR) 9 Ocak A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Siyah Kalp 16. bölüm tek parça full HD izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ocak Dikili, Çiğli, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.