Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Ülkemizi Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandırarak gururlandıran ve atış tarzıyla dünya çapında bir üne ulaşan milli atıcımız Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin ilk ayda 4,5 milyon izleyiciye ulaşan yeni dizisi 'The Day of the Jackal'a ilham kaynağı oldu.

MAKYAJIN ALTINDAN EDDIE REDMAYNE ÇIKTI

SkyShowtime platformunda yayımlanan "Unveiling Yusuf Dikeç" (Yusuf Dikeç'i Açığa Çıkarmak) adlı klipte, madalyasıyla aynanın karşısında görülen Dikeç, madalyasını bir çantaya koyduktan sonra yüzündeki makyajı silmeye başlıyor ve makyajın altından çıkan kişi Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne oluyor.

YUSUF DİKEÇ'İN ROLÜ

Frederick Forsyth'in efsane romanından uyarlanan "The Day of the Jackal" dizisinde gizli. Dizide Eddie Redmayne, kılık değiştirme konusunda usta olan ve izini kaybettiren efsanevi bir keskin nişancıyı canlandırıyor. Yusuf Dikeç'in bu videodaki yer alışı, dizideki kurgusal bir dönüşümü simgeliyor.

20. YÜZYILIN KLASİĞİ YENİDEN HAYAT BULUYOR

"The Day of the Jackal" 20. yüzyılın en ünlü gerilim romanlarından biri olarak biliniyor. İlk olarak 1973 yılında sinemaya uyarlanan film, eleştirmenlerden tam not alırken, 1997 yılında Bruce Willis'in rol aldığı versiyon ise eleştirilerle karşılanmıştı.

Eddie Redmayne, yeni dizide tek başına çalışan ve yalnızca en yüksek bedelle anlaşan bir suikastçıyı canlandırıyor. Ancak bu yalnızlık, Lashana Lynch'in canlandırdığı İngiliz ajanının peşine düşmesiyle sona eriyor. İkili arasında başlayan tehlikeli kovalamaca, sert yüzleşmelerle dolu bir gerilime sahne oluyor.

İZLENME REKORLARI KIRIYOR

The Day of the Jackal, özellikle Birleşik Krallık'ta büyük ilgi gördü. Frederick Forsyth'in J.K. Rowling'den önce en çok okunan Britanyalı yazar olduğu göz önüne alındığında, bu başarının sürpriz olmadığı belirtiliyor. Dizi, yayınlandığı ilk ayda 4,5 milyon izleyiciye ulaşarak Sky platformunda rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Peacock platformunda zirveye oynayan dizi, kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşarak global bir fenomen haline geldi.

YUSUF DİKEÇ VE DİZİNİN İNCE MESAJI

Yusuf Dikeç'in tanıtım videosundaki rolü, dizinin temasını yansıtmak için kullanılan etkileyici bir pazarlama stratejisi olarak değerlendiriliyor. Hem spor dünyasındaki soğukkanlılığı hem de keskin nişancı teması, dizinin ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor.