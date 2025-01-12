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Down Sendromlu Eda'nın Piyano Aşkı Hayallerini Gerçekleştiriyor

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Gaziantep'te yaşayan 34 yaşındaki Down Sendromlu Eda, piyano ile olan tutkusu ve azmiyle ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Eda, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile sahne almayı hayal ediyor ve müzikle engelleri aşarak hayata sımsıkı tutunuyor.

Down Sendromlu Eda piyano aşkı engel tanımıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 34 yaşındaki Down Sendromlu Eda, piyano çalarken sergilediği azmiyle ilham kaynağı oluyor. Küçük yaşlarda başlayan piyano ilgisine hayalini de ekleyen Eda, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile sahne almak istiyor.

Sınıf öğretmeni anneyle matematik öğretmeni babanın 3 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen Eda Bayrak'a henüz bebekken down Sendromu teşhisi koyuldu. Aile, Eda'yı 8 yaşında farklı branşlarla destekleyerek ilgi duyduğu alanları belirledi.

Anne Ayşenur Bayrak, evdeki eski orglarla yeteneğini keşfettiği kızına piyano eğitimi aldırdı. Eda, ailesinin desteğiyle aldığı piyano eğitiminde büyük bir ilerleme kaydetti. Her gün saatlerini piyano başında geçiren ve büyük bir çaba gösteren Eda, klasik müzikten pop şarkılarına kadar birçok eseri başarıyla çalabiliyor.

"Piyano çalmak beni çok mutlu ediyor" diyen Eda, müzikle engelleri aşarak hayata sımsıkı tutunuyor. Ailesi ve çevresi, Eda'nın bu başarısını gururla desteklerken, Eda ise en büyük hayali olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile aynı sahneyi paylaşmayı hedefliyor.

"Annem küçük yaşlarda bir sürü şarkı çalmayı öğretti"

Küçük yaşlarda severek başladığı piyano eğitimine devam ettiğini söyleyen Eda Bayrak, çok iyi çaldığını söyledi.

Eda Bayrak, "Ben küçük yaşlarda öğrendiğim piyanoyu 8-9 yıldır severek çalıyorum. Özel aldığım eğitimle hocam bana öğretti. Hocamdan çok memnunum. Onunla öğrenmeye devam etmek istiyorum. Çünkü öğrenme isteğim var. Çok iyi çaldığımı düşünüyorum. Annem küçük yaşlarda bir sürü şarkı çalmayı öğretti" dedi.

"En büyük hayalim Fazıl Say ile aynı sahnede piyano çalmak"

En büyük hayalinin Fazıl Say ile sahneye çıkmak olduğunu aktaran Eda Bayrak, "Benim en büyük hayalim konservatuar bölümü sınavını kazanmak. Daha sonrasında ileride küçük çocuklara piyano eğitimi vermek istiyorum. Piyanoda çok fazla parça öğrendim. Onları çalabiliyorum. Müziği ve piyanoyu çok sevdiğim için bir diğer en büyük hayalim ise Fazıl Say ile aynı sahnede piyano çalmak. Çünkü Fazıl Say çok iyi bir sanatçı. Çok iyi şarkılar çalıyor. Evimizde Fazıl Say'ın CD'leri var onu her gün dinliyoruz " ifadelerini kullandı.

"Eda'nın piyanoya ilgisini eski bir orgla keşfettim"

Eda Bayrak'ın annesi Ayşegül Bayraktar ise kızının piyanoya olan ilgisini eski bir orgla keşfettiğini belirterek, "Eda'nın çok küçük yaşlardan beri piyanoya ilgisi var. Evimizde sürekli müzik çalar. Sonra bende kızımız Eda'nın bir müzik aletiyle uğraşsın onu öğrensin istedim. Çalabileceği en uygun müzik aletinin piyano olduğunu düşündüm. Evimizde eski org vardı. Onunla keşfettikten sonra eğitim almasını sağladım. Hocaları Eda ile çok içten çok iyi ilgilendiler" şeklinde konuştu.

"Fazıl Say'ın CD'leri Eda'yı yönlendirdi"

Fazıl Say'ın CD'lerinin Eda'yı olumlu yönde yönlendirdiğini söyleyen anne Ayşegül Bayraktar, "Eğitim aldığı yerde hocalarının ilgisiyle karşılaşan Eda en büyük hayalini gerçekleştirdi. Eda yaklaşık 10 yıldır çok rahat bir şekilde piyano çalıyor. Benim en büyük isteğim buydu. Evde tek kaldığında sıkılmasın istiyordum. Çok mutluyuz kendi çalıyor biz dinliyoruz. Diğer yandan onun hayali olan Fazıl Say'ı Gaziantep'e geldiğinde konserde izledik. Evde müzikleri her daim çalar eksik olmaz. Sonra bana Fazıl Say ile sahneye çıkmak istediğini söyledi. O CD'ler Eda'yı yönlendirdi. Daha iyi çalmasını sağladı" diye konuştu.

Down Sendromlu Eda'nın Piyano Aşkı Hayallerini Gerçekleştiriyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - Kültür Sanat
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