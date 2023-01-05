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Arjantinli öğrencilerin Türkçe sertifika heyecanı

Kültür Sanat Haberleri

Arjantinli öğrencilerin Türkçe sertifika heyecanı

BUENOS Arjantin Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Türkçe kurslarına katılan öğrenciler ilk kez sertifika heyecanı yaşadı.

BUENOS Arjantin Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Türkçe kurslarına katılan öğrenciler ilk kez sertifika heyecanı yaşadı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği Müsteşarı Adil Cüneyt Akbay'ın katıldığı törende, Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Başkent Buenos Aires'te faaliyetlerini sürdüren YEE, gerçekleştirdiği kültürel etkinliklerin yanı sıra düzenlediği Türkçe kurslarıyla Arjantin ve Türkiye arasında "gönül köprüleri" kurmaya devam ediyor.

Sertifika almaya kazanan öğrencilerden Florencia Moyano, YEE'nin Arjantin'de faaliyetlerine başlamasının ardından kursa kayıt olduğunu belirterek, "Türk dizilerini izleyerek Türkçeye ve Türk kültürüne ilgi duymaya başladım. Bugün itibarıyla A1 sertifikamı aldım. Gelecekte Türkçemi daha da ilerletip bütün seviyeleri tamamlamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikte konuşan YEE Arjantin Koordinatörü Aydın Bayat, sadece bu öğretim döneminde 719 Arjantinli öğrencinin kurslara kayıt yaptırdığını kaydederek, yoğun ilgiden memnun olduklarını ve yakın zamanda düzenlenmesi planlanan konuşma kulüpleri ile farklı ülkelerden insanları bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Sertifika töreni, Arjantinli müzisyenlerin seslendirdiği Türkçe şarkılar ve Türk mutfağından tatların ikram edilmesiyle son buldu. ???????

Ülkede 2022'de faaliyetlerine başlayan Buenos Aires YEE, düzenlediği çevrim içi ve yüz yüze Türkçe dersleriyle Arjantinlilere Türkçe öğretiyor.

Söz konusu kurslara Arjantinliler, Türk dizilerinin de etkisiyle yoğun ilgi gösteriyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat

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