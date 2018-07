Kudüs Parkı düzenlenen törenle açıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Çalıştık, karşılığını aldık. Yaklaşık 12 seçime girdik. 12 seçimde bu aziz millet her zaman kendisine hizmet edenleri bir adım öne çıkardı. 1950'den bu yana bu aziz milletin terazisinin bir defa bile şaştığı görülmemiştir. Bu terazi her seçimde olduğu gibi bu seçimde de tarttı herkese hak ettiğini verdi"

" Türkiye şu anda bölgesinde süper güç. Sırbistan Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Ne derseniz deyin Türkiye bölgesinde süper güç oldu, bölgesel güç oldu' diyor. İşte Türkiye'nin büyüklüğünü anlamak içinde Türkiye'nin dışına en azından Sırbistan Cumhurbaşkanının durduğu yerde bakmak ve değerlendirmek gerekir"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Çalıştık, karşılığını aldık. Yaklaşık 12 seçime girdik. 12 seçimde bu aziz millet her zaman kendisine hizmet edenleri bir adım öne çıkardı. 1950'den bu yana bu aziz milletin terazisinin bir defa bile şaştığı görülmemiştir. Bu terazi her seçimde olduğu gibi bu seçimde de tarttı herkese hak ettiğini verdi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Kudüs Parkı'nın açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye parka Kudüs ismini verdikleri için teşekkür ederek, "Yüzlerce binlerce isim var. O isimlerden birisi verilebilirdi. Ama bir şeyi gösterdi ki, 'Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs'ün sahibi Türkiye'de yaşayan insanlardır. Filistin sahipsiz değildir. Türk milleti Filistin halkının yanındadır' demek için bu parka Kudüs ismini verdiği için de belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Evlatlarımız bilecek Kudüs'ü Şerif nedir, evlatlarımız bilecek Müslümanların ilk kıblesi nedir, evlatlarımız bilecek yeryüzünde ilk mescit için ziyaret yapılsa yolculuk yapılsa değer, Mekke'ye gidilse değer, Medine'ye gidilse değer Kudüs'e gidilse değer" ifadelerini kullandı.

"Bu aziz millet her zaman kendisine hizmet edenleri bir adım öne çıkardı"

Son 16 yılda Türkiye'nin 3 kat büyüdüğünü söyleyen Yılmaz, "Son 16 yılda Altındağ belki 5 kat büyüdü. Türkiye'nin büyüdüğünden daha fazla Altındağ büyüdü. Bu kendiliğinden olmaz, çalışmakla olur. Çalıştık, karşılığını aldık. Yaklaşık 12 seçime girdik. 12 seçimde bu aziz millet her zaman kendisine hizmet edenleri bir adım öne çıkardı. 1950'den bu yana bu aziz milletin terazisinin bir defa bile şaştığı görülmemiştir. Bu terazi her seçimde olduğu gibi bu seçimde de tarttı herkese hak ettiğini verdi. Bundan dolayı aziz milletime teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Türkiye şu anda bölgesinde süper güç"

"Türkiye şu anda bölgesinde süper güç" diyen Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sırbistan Cumhurbaşkanı diyor ki, Batılılar ona biraz serzenişte bulunuyor da onu cevap olarak söylüyor. 'Ne derseniz deyin Türkiye bölgesinde süper güç oldu, bölgesel güç oldu' diyor. Siz bir dağın tepesinde olunca o dağın yüksekliğini bilemezsiniz. O dağın yüksekliğini bilmek için dağdan ayrılmak lazım. İşte Türkiye'nin büyüklüğünü anlamak içinde Türkiye'nin dışına en azından Sırbistan Cumhurbaşkanının durduğu yerde bakmak ve değerlendirmek gerekir. Herhalde içimizden hiç kimse de Sırbistan Cumhurbaşkanının AK Parti'li olduğunu söyleyemez. Sadece bir doğruyu tespit ediyor."

Mazlum, mağdur milletler için, kimsesizlerin kimsesi olmak için, yoksullara yardım etmek için Türkiye'nin daha da güçlenmesi gerektiğini, milli gelirin daha da büyütülmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, "Hiç şüpheniz olmasın yarınımız bugünden daha aydınlık olacaktır. Çünkü bunu bu aziz millet fazlasıyla hak ediyor" dedi.

"Bakanlık olarak Altındağ'a 2018'de 32 tane okul yapıyoruz"

Türkiye'de sağlıkta, ulaşımda devrim yapıldığını ancak orada yapılan hizmetlerin kat kat fazlasının eğitimde yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Eğitimde bu hizmet yapılmasıydı Türkiye bu kadar başarılı olamazdı. Bakanlık olarak Altındağ'a 2018'de 32 tane okul yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kudüs ismini vererek geçmişle geleceği arasında bir bağ kurmak istedik"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ Belediyesi'nin bu yıl itibariyle dışarıdan 35 bin nüfus aldığını anlatarak, önümüzdeki süreçte nüfusun hızla artacağını bu nedenle parkları, bahçeleri, yolları, sağlık tesisleri, okulları ve kreşlerle belediye olarak buna hazır olmaları gerektiğini ifade etti.

Tiryaki, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle Altındağ Belediyesi'nin hiçbir kurum kuruluşa, devlete ve finans kurumlarına borcu yoktur. Bu Altındağlı insanların bir bereketidir. Bu parkı seçimden önce açacaktık ama seçim yasaklarına geldi açamadık. Bugün açtığımız park 50 dönüm üzerinde tamamen gecekondudan arındırılarak açılan bir parktır. Biz bu parka Kudüs ismini verdik. Kudüs bizim gözbebeğimizdir. Müslümanların ilk kıblesidir. Bizim ziyaret ettiğimiz 3 mescitten bir tanesidir. Bu nedenle burada da çocuklarımıza ve gelecek nesillere bir mesaj bırakacak isimleri veriyoruz bütün tesislerimize. O nedenle bu tesise Kudüs ismini vererek geçmişle geleceği arasında bir bağ kurmak istedik. En geç 15 gün sonra Doğantepe Mahallesinde 210 dönümlük bin 900 gecekondudan temizlenerek bir parkı açıyoruz. Bu parkada bu ülkenin bekası için şehit olan tüm şehitlerimiz adına 'Şehitler Parkı' ismini verdiğimiz parkı açıyoruz."

"Türkiye Cumhuriyeti dünyaya sadece kalkınma ve güçlenme konusunda örnek olmadı demokrasi konusunda da dünya için örnek teşkil etmektedir"

Filistin'in Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa ise yaptığı konuşmada, parka Kudüs isminin verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını anlatarak, "Bütün zalimlere rağmen Kudüs'ün gerçek kimliği Filistin'in kimliği değişmeyecektir. Bu kent eskiden olduğu gibi Müslümandır ve Filistin'indir öyle kalacaktır. Bu parkı gezerken Kudüs adını anmaları bizim için çok büyük önem ifade etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti dünyaya sadece kalkınma ve güçlenme konusunda örnek olmadı demokrasi konusunda da dünya için örnek teşkil etmektedir. Bizde Filistinliler olarak bu seçimlerin başarılı sonuçlanmasından mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye'nin her zaman gelişmesini ve güçlenmesini diliyoruz. Güçlü bir Türkiye'nin güçlü bir Filistin, güçlü bir İslam dünyası ve güçlü bir özgürler olarak ifade ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kudüs Parkı'nın açılış kurdelesi kesildi. Ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler parkı gezdi.