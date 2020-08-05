KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİNİBÜSLERDE TIKA BASA YOLCULUK KÜÇÜKÇEKMECE 1. Aşık Veysel Caddesi üzerinde, koronavirüs salgınına rağmen tıka basa yolcu taşıyan minibüsler kameralara yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE 1. Aşık Veysel Caddesi üzerinde, koronavirüs salgınına rağmen tıka basa yolcu taşıyan minibüsler kameralara yansıdı. Sabahın erken saatlerinde iş saati olması nedeniyle bazı minibüslerin tıka basa yolcu taşıdığı, tüm koltukların dolu olduğu ve ayakta çok sayıda yolcu olduğu görüldü. Tamamen dolu olan bir minibüs kapısı açık hareket ederken, sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.

Kaynak: DHA