KÜÇÜKÇEKMECE'DE İNŞAATTA DÜŞEN İŞÇİYE DEMİR SAPLANDI

26.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:17

KÜÇÜKÇEKMECE 'de inşaat alanında 3 metre yükseklikten düşen işçinin karnına demir saplandı. Vücuduna saplanan demirle hastane kaldırılan işçi tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.00'da Küçükçekmece Sefaköy, Malazgirt Caddesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre inşaatın kiriş kolonlarına kalıp bağlamaya çalışan Kaya Kaynak (42) isimli işçi üzerine bastığı tahta parçasının kaymasıyla 3 metre aşağı düştü. Düştüğü yerde bulunan inşaat demiri işçinin sırtından girip, göğsünden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden saplandığı demiri keserek çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudundaki demirle birlikte sedyeye alınan Kaynak ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------Kazanın meydana geldiği şantiye-Ambulansın olay yerine gelişi-Düşen işçinin çıkarılması ve sedye alınarak ambulansa bindirilmesi-Ambulansın olay yerinden ayrılması-İşçinin çıkarılma anı cep telefonu görüntüsü-İşçinin üzerinden kayarak düştüğü tahta parçaları-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA

- İstanbul