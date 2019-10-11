Küçük kızların saç bakım ve kesimi yapıldı

11.10.2019 16:56

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki kuaförlük kursunda eğitim veren eğitmenler ve eğitim gören kursiyerler, 'Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla minik kızlara saç bakımı yaptı.



'Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticileri, TOKİ Akşemseddin İlkokulu'nda okuyan kız çocuklarının saç bakımını yapıp, eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.



Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Kadın ve Gençlik Merkezleri Sorumlusu Yasemin Delibaş, kız çocuklarının insanlığın umudu, sevinci ve şiiri olduğunu dile getirdi.



Delibaş, "Birleşmiş Milletler tarafından kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın önlenmesi amacıyla kabul edilen bu anlamlı güne bizde dikkat çekmek istedik. Bunun için merkezlerimizde hizmet veren kuaförlük kurslarında eğitim veren hocalarımız ile eğitim gören kursiyerlerimiz ve bazı gönüllü arkadaşlarımızın katılımıyla, TOKİ Akşemseddin İlkokulunda eğitim gören kız çocuklarımızın saç bakımlarını gerçekleştirdik. Yine aynı etkinliğin devamında merkezimiz hocaları tarafından geleceğin anneleri olan minik kardeşlerimize yüz boyama, kumaşlara el baskısı yapma gibi çeşitli etkinlikler düzenledik. İnşallah kızlarımız hayatları boyunca hak ettikleri değeri görüp, bu dünyaya daha sağlıklı nesiller yetiştirirler" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA