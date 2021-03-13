Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Trakya'da denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetimler devam ediyor.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Edirne ile "yüksek riskli" illerden Kırklareli ve Tekirdağ'da ekipler, iş yerlerini denetlerken, vatandaşları da HES kodu, maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı.

Edirne'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş ve denetim ekibi iş yerlerini denetleyerek, tedbirlere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bariyerlerle kısıtlanan kentin en işlek caddeleri Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı ile buralara açılan ara yollarda kontrollü geçişler devam ediyor. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları HES kodu sorgulaması yaptıktan sonra caddelere alıyor.

Vali Ekrem Canalp de İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde denetimlerde bulundu.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte denetimler gerçekleştiriyor. İstasyon Caddesi'nde maske ve mesafe denetiminde bulunan ekipler tedbirler konusunda bilgilendirme yapıyor.

Tekirdağ'da ise ekipler sahil şeridi ve kentin işlek noktalarında vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci