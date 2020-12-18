Kovanlık'ta kadınların ürettiği organik ürünlerin satılacağı mağaza açıldı
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Kovanlık'ta kadınların ürettiği organik ürünlerin satılacağı mağaza açıldı

18.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:22
Kovanlık'ta kadınların ürettiği organik ürünlerin satılacağı mağaza açıldı

Bulancak ilçesi Kovanlık beldesinde, "Kovanlık Beldesi Üreten Kadınlar Projesi" kapsamında organik tarım ürünleri satış mağazası açıldı.

Bulancak ilçesi Kovanlık beldesinde, "Kovanlık Beldesi Üreten Kadınlar Projesi" kapsamında organik tarım ürünleri satış mağazası açıldı.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovanlık Beldesi Üreten Kadınlar Projesi, Kovanlık Belde Belediyesi ile ortak yürütülüyor.

Projeyle bölgenin önemli değerlerini oluşturan yöresel ve organik ürünlerin üretiminin sağlanarak, bölge ekonomisine kazandırılması ve bölgede kadınların istihdamının arttırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Kovanlık'ta 18-50 yaş aralığında sosyal risk altındaki kadınların, yöresel organik tarım ürünleri ve geleneksel el sanatları üretimi yapmaları sağlandı, ayrıca ürünlerin satışının yapılacağı ilk işletme de açıldı.

Ürünler, "www.kovtar.com" internet adresi üzerinden de satışa sunulacak.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, satış mağazasının açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin ve ülkenin kalkınmasındaki temel prensibin üretimin arttırılması olduğunu belirterek, bu üretimin tabana yayılarak istihdamında aynı doğrultuda arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kovanlık Belediye Başkanı Harun Kalıntaş'ın da katıldığı törenle mağazanın açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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