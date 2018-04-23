Kosovalı Öğrenciler Edirne'de Türkçelerini Pekiştirdi

Yunus Emre Enstitüsü'nün dil kursuna giden Kosovalı öğrenciler kursta öğrendikleri Türkçe'yi, Edirne'de pekiştirdiler.

Balkan Çocuk Şenliği için Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler arasında Kosova'dan da gelen öğrenciler de yer aldı.

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kursu öğrencileri, eski payitahtta öğrendikleri Türkçe'yi pekiştirme fırsatı da buldu.

Çeşitli gösteriler sunan Kosovalı öğrenciler konakladıkları yerlerde Türk arkadaşlar edinerek onlarla sohbet etme imkanı bularak, teorilerini, pratiğe çevirdi.

Kosova'dan gelen 11 yaşındaki Meyra Karadolami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Türkçe öğrendiğini söyledi.

Türkçe öğrenmekten mutlu olduğunu belirten Karadolami, "Derslerde Türkçe kelimeler öğretiyorlar. Kelimeleri hecelerine ayırmayı ve yazmayı da öğrendik. Bazen de bu öğrendiklerimizle ilgili dersler yapıyoruz. Birçok arkadaşım bu derse katılıyor." dedi.

Konuşmasına, "Merhaba, ben iyiyim, siz nasılsınız?" diye başlayan 12 yaşındaki Nisav Acevi de Türkçe öğrendiği için mutlu olduğunu söyledi.

Acevi, Kosova'da, Yunus Emre Enstitüsü'nün öğrencilere Türkçe öğrenmeleri konusunda yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.