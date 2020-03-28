Koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber Covid-19 dünyayı kasıp kavurmaya ve daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaya devam ederken diğer bazı haberler gölgede kaldı. İşte koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber

Covid-19 dünyayı kasıp kavurmaya, Avrupa, Afrika ve ABD'de yayılmaya ve daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaya devam ederken bu süre zarfında diğer bazı haberler gölgede kaldı. İşte koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğini 5 haber Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com