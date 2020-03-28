Koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber
Covid-19 dünyayı kasıp kavurmaya ve daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaya devam ederken diğer bazı haberler gölgede kaldı. İşte koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber
28.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:29
Covid-19 dünyayı kasıp kavurmaya, Avrupa, Afrika ve ABD'de yayılmaya ve daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaya devam ederken bu süre zarfında diğer bazı haberler gölgede kaldı.
İşte koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğini 5 haber Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com