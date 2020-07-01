Koronavirüs: G7 ülkeleri arasında salgından en kötü etkilenen ülke Birleşik Krallık oldu
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BBC

Koronavirüs: G7 ülkeleri arasında salgından en kötü etkilenen ülke Birleşik Krallık oldu

BBC'nin analiz ettiği verilere göre Birleşik Krallık, gelişmiş yedi ülkenin oluşturduğu G7 ülkeleri arasında koronavirüsten en ağır etkilenen ülke oldu.

Koronavirüs: G7 ülkeleri arasında salgından en kötü etkilenen ülke Birleşik Krallık oldu
01.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:35

BBC'nin analiz ettiği verilere göre Birleşik Krallık, gelişmiş yedi ülkenin oluşturduğu G7 ülkeleri arasında koronavirüsten en ağır etkilenen ülke oldu.

BBC, Oxford Üniversitesi'nden ekonomistler ve Health Foundation (Sağlık Vakfı) uzmanlarıyla çalışarak ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'den oluşan G7 ülkelerinde koronavirüs salgınıyla ilgili verileri inceledi.

Araştırmaya göre Birleşik Krallık'ta salgının başından bu yana 100 bin kişi başına düşen can kaybı sayısı 65 oldu.

Bu tabloda İtalya'da 100 bin kişi başında 58, Fransa'da 44 ve ABD'de 38 ölüm gerçekleşti.

Geçmiş yıllarda bir ülkede kaydedilen tüm ölümlerin ortalaması göz önünde bulundurularak hesaplanan excess death tablosunda da ilk sırada Birleşik Kırallık'ın yer aldığı görülüyor.

Bu verilere bakıldığında İngiltere'de 100 bin kişi başına 97, İtalya'da 75 ölüm düşüyor.

Kanada, Almanya ve Japonya'da excess death'te oldukça düşük seviyeler göze çarpıyor.

Ancak Kanada ile ilgili bir not düşmek gerekiyor; bu ülkede üç bölgenin excess death verileri henüz rapor edilmiş değil. Veriler tamamlandıktan sonra Kanada'daki görünüm de netleşebilir.


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Beklenenden fazla gerçekleşen ölüm sayılarının yani excess death verisinin normal ölüm sayılarına oranı ise ülke nüfuslarındaki yaş grupları arasındaki farkları anlamak için önemli bir gösterge.

Birleşik Krallık'ta bu oran yüzde 52 olurken, İtalya'da yüzde 35, Fransa'da yüzde 24 olarak gözlemlendi.

Tüm göstergeler G7 ülkeleri kıyaslamasında Birleşik Krallık için aynı ağır tabloya işaret ediyor. ABD'de ikinci dalga beklentileriyle bu sıralamanın değişmesi beklenebilir.

Her ülke, Covid-19 ölümlerini hesaplamak için farklı yöntemler kullanıyor. Çünkü bazı ülkeler hastalığın teşhisi konusunda daha ileri teknolojilere sahip.

Toplam can kaybı sayıları hesaplanırken farklı yöntemlerin kullanılması da yapılan karşılaştırmaların ne kadar sağlıklı olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Veriler daha sağlıklı ve güvenilir olsa bile bu verileri farklı yollarla analiz ederek farklı sonuçlara ulaşmak da mümkün.

Ancak araştırmayı yapan uzmanlar, tüm analizlerde Birleşik Kralllık'ın en kötü etkilenen ülke olmasının dikkat çekici olduğunu vurguluyorlar.


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Oxford Üniversitesi'nin Avrupa ülkelerini mercek altına aldığı ayrı bir incelemede ise Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandı.

Bu tabloda İngiltere, en kötü etkilenen ülkeler sıralamasında İspanya'nın üstünde birinci sırada yer aldı.

Araştırma, İngiltere ve Galler'de çalışan yaş grubu (16-64 yaş) arasında ölüm fazlalığının ciddi boyutlarda olduğunu gösteriyor. Öyle ki bazı haftalarda bu oran yüzde 60'a ulaştı.

Ayrıca İngiltere'de normalin üstünde ölümlerin rapor edildiği sürenin benzer ülkelere göre daha uzun olduğu görülüyor.

İngiltere hükümeti ise ülkeler arası bu tür kıyaslamaları yapmak için henüz erken olduğu görüşünde.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kurumu'ndan bir sözcü "Her ölüm ayrı bir trajedi. Bizim en büyük önceliğimiz, son bilimsel tavsiyelere uygun olarak hayat kurtarmak. Başka ülkelerdeki verilere ve bulgulara göz atmak önemli ama her ülke verilerini toplarken farklı bir yöntem kullanıyor. Bu yüzden karşılaştırma yapmak yanıltıcı olabilir" yorumunu yaptı.

BBC

Manşet

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