Koronavirüs (Covid-19): İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'te virüs tespit edildi
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Sağlık
BBC

Koronavirüs (Covid-19): İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'te virüs tespit edildi

Testi pozitif çıkan Nadine Dorries, kendisini evinde karantinaya aldı.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Koronavirüs (Covid-19): İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'te virüs tespit edildi

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Nadine Dorries, kendisini evinde karantinaya aldı.

Dorries, evinde kendisiyle birlikte yaşayan 84 yaşındaki annesinin sağlığıyla ilgili kaygıları olduğunu söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dorries'in kendisini evinde karantinaya alarak "doğru olanı yaptığını" belirtti.

Matt Hancock, Nadine Dorries'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.

Hancock, "İnsanların neden bu hastalıkla ilgili olarak kaygılı olduklarını anlıyorum. Bilimden mümkün olan en üst düzeyde yararlanarak insanların güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Nadine Dorries, Perşembe günü Başbakanlık konutunda İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından verilen bir resepsiyona katılmıştı.

Dorries, iktidardaki Muahazakar Parti'nin milletvekillerinden ve 2005 yılından bu yana Avam Kamarası'nda görev yapıyor. Geçen yıl Başbakan Johnson tarafından akıl sağlığı, intiharın önlenmesi ve hastaların güvenliğinden sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

6 ölü, 382 vaka

İngiltere'de şu ana kadar Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries dahil 382 kişide koronavirüs tespit edildi.

Ülkede virüs sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren son kişinin başka sağlık sorunları da olan 80'li yaşlarda bir erkek olduğu açıklandı.

İngiltere'de aile hekimleri, koronavirüs vakalarının sayısının arttığına dikkat çekerek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça kendilerinden randevu talebinde bulunmamalarını istiyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüsün tespit edildiği kişilerin sayısı 119 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 4 bin 200'ü aştı.

Virüs şu an dünyada Türkiye dahil 118 ülkeye yayılmış durumda.





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

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