Koronavirüs, Ahilerin 800 yıl önce uyguladığı "gönül selamı" hatırlattı
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Koronavirüs, Ahilerin 800 yıl önce uyguladığı "gönül selamı" hatırlattı

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında selamlaşırken tokalaşmama ve araya mesafe koyma uygulaması başlatılması Ahilerin 800 yıl önce Anadolu'da uyguladığı "Ahi selamı"nı gündeme getirdi.

26.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:56
Koronavirüs, Ahilerin 800 yıl önce uyguladığı

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında selamlaşırken tokalaşmama ve araya mesafe koyma uygulaması başlatılması Ahilerin 800 yıl önce Anadolu'da uyguladığı "Ahi selamı"nı gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO toplantısındaki gönül selamı ile daha da bir anlam kazanan Ahi selamında, belirli bir mesafeden sağ el kalbin üzerine getiriliyor ve saygı ifadesi olarak da baş hafifçe öne eğiliyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü. Doç. Dr. Hüseyin Öztürk, AA muhabirine, türbesi Kırşehir'de bulunan Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu Ahilik teşkilatının 13. yüzyılda Anadolu'dan dünyaya yayılan bir medeniyet hareketi olduğunu söyledi.

Ahiliğin temelinde İslam tasavvufunun iyilikseverlik, yiğitlik, cömertlik, veren elin alan elden üstün olması ilkesi, yardımlaşma, hak ve adalet ölçüsü, kendi nefsin kadar karşıdaki insanları gözetme, saygı duymak, selamlaşmak gibi ahlaki değerleri olduğunu ifade eden Öztürk, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da Ahilerin ön plana çıktığını ve Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e kadar padişahların birer Ahi önderi olduğunu dile getirdi.

Ahilik değerlerinin bugün de yaşatılmasının önemine işaret eden Öztürk, Ahilerin gönül selamının da bunlardan biri olduğunu belirterek, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 800 yıl sonra Ahi selamının gündeme geldiğini kaydetti.

Bu selamın o asırlarda İslam medeniyetinin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından önemli olduğunu anlatan Öztürk, "Yaklaşık 8 asır sonra, koronavirüs dolayısıyla bugün uzaktan selamlaşma, tokalaşmama anlayışının ne kadar yerinde olduğu konuşuluyor. Ecdadımız bunu yüzyıllar önce görmüş ve uygulamış. Bu salgının en az zararla atlatılabilmesi için bir gönül seferberliği yapmak gerekiyor. Bunun örneği de geçmişte uygulanan Ahilerin davranışları. Ders almak gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Koronavirüs ile gündeme gelen Ahilerin gönül selamının toplumda yaygınlaşmasını dileyen Öztürk, şunları ifade etti:

"Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Müdürlüğü öncülüğünde, her yılın eylül ayının üçüncü haftasında Ahilik Haftası kutlanmaktadır. Bu törenlerde ustalık belgesi anlamında gelen, Ahi kalfasına şed kuşatılmaktadır. O törenlerde Ahi selamı uygulanmaktadır. Bu uygulamayı hayatımızda yaygınlaştırdığımızda sağlık açısından da birçok faydalar elde edeceğimiz de ortadadır. Dolayısıyla geçmişteki güzel hasletleri, değerleri günümüz şartları ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak uygulamak gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

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