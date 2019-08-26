Körfez'de Hacet Bayramı kutlandı

26.08.2019 10:56

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen programla Hacet Bayramı, dualarla kutlandı.



Körfez'de geçmişi uzun yıllara dayanan bir gelenek olan ama daha sonra unutulmaya yüz tutan Hacet Bayramı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Hereke Yaylası'nda düzenlenen program ile kutlandı. Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve Levent Yılmaz, meclis üyeleri, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hacet Bayramı'nın uzun yıllardır Körfez'de kutlanan bir gelenek olduğunu belirterek, "Körfez'de uzun yıllar yaşatılan bu gelenek, bir dönem unutulmaya yüz tuttu. Tabi bir süre ara verildikten sonra geçen yıl önceki belediye başkanımız başlattı, bizler de devam ettiriyoruz. Böyle güzel bir atmosferde sizlerle birlikte olmak gerçekten memnuniyet verici. Dua özünde ibadetlerin ruhudur. Halis bir imanın en hakiki neticesidir. Her şeyi yalnızca ve yalnızca Allah'tan istediğimiz en özel ibadetlerden birisidir. Rabbim yapmış olduğumuz duaları kabul eylesin" dedi.



Gün boyunca Kur'an-ı Kerim tilavetinin devam ettiği programda hep beraber öğle namazı kılındı ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Çocuklar için de çeşitli aktivitelerin düzenlendiği programda, yarışmalar da yapıldı. Başkan Şener Söğüt de yayla alanına gelen vatandaşlarla tek tek sohbet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA