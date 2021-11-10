KONYAALTI'NDA 09.05'TE HAYAT DURDU

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - KONYAALTI Belediyesi personeli, Başkan Semih Esen'in de katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü törenle andı. Başkan Esen, İyi ki vardı, iyi ki yol göstericimizdi dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuza uğurlanışının 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'te Türkiye genelinde hayat durdu. Konyaaltı'nda da vatandaşlar çalan siren sesleriyle sessizliğe büründü. Konyaaltı Belediyesi önünde de tören düzenlendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in aralarında bulunduğu belediye personeli, Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başkan Esen, Ulu Önderi, değişmez Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83'üncü yıl dönümünde anmak üzere toplandıklarını söyledi.

İYİ Kİ YOL GÖSTERİCİMİZDİ

Başkan Esen, Yüce Atatürk, bizler ilke ve devrimlerinden asla ayrılmayacağız. Ülkemizin çağdaş ve bağımsız bir ülke olması yolunda bize gösterdiğin hedefe yürümekten hiç vazgeçmeyeceğimize ve yolundan asla ayrılmayacağımıza tüm çalışma arkadaşlarımla söz veriyoruz dedi. Değişmez başkomutan, yüce önderin anısı önünde saygı, şükran ve minnetle eğildiklerini dile getiren Başkan Esen, İyi ki vardı, iyi ki yol göstericimizdi. Kaç 83 yıl geçerse geçsin asla onun çizdiği yoldan ayrılmadan, muasır medeniyetler seviyesinde ulaşma yolunda, ülkemizin ileri memleketlerden birisi olması hedefine, onun gösterdiği yoldan yürüyeceğiz, söz veriyoruz diye konuştu.

PERSONELE SESLENDİ

Belediye personeline de seslenen Esen, Vatanını en çok sevenin görevini en iyi yapan olduğu bilincindeyiz. Nerede ne iş yapıyorsak yapalım görevimizi en iyi yapmanın, ülkemizin çağdaş ve bağımsız bir ülke olma yolunda bir bireyin yapacağı ilk görev olduğu bilincindeyiz. Bu anlayışla ulu önderimiz, Türkiye Cumhuriyeti'ne muasır medeniyet hedefini koydu. Görevini en iyi yapmak hem ülkemizin çağdaş ve bağımsız bir ülke olması yolunda birinci görevimizdir, hem de vergilerinden maaşlarımızı aldığımız halkımıza karşı kaçınılmaz bir sorumluluğumuzdur dedi.

MİNİKLER ATA'YI UNUTMADI

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı 3 ayrı kreş ve gündüz bakımevlerinde de minikler Ata'yı andı. Atatürk'ün hayatını ve ilkelerini öğretmenlerinden dinleyen minikler, bugüne özel Atatürk baskılı siyah tişörtler giydi. Öğretmenlerin hazırladığı Atatürk köşesinde şiirler okuyan çocuklar, Atatürk'ü anlatan şarkılar söyledi.