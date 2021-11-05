Konya'da otomobil ile tır çarpıştı 1 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da otomobil ile tır çarpıştı 1 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'da otomobil ile tır çarpıştı 1 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Necati Sarıca (29) idaresindeki 42 ADJ 856 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolu ilçe çıkışında Davut Yaşar yönetimindeki 42 Z 5473 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü Sarıca sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da otomobil ile tır çarpıştı 1 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri
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